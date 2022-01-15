"Кривбас винен мені дуже багато. Зарплатню за півроку та преміальні за рік. 120 тисяч? Думаю, що значно більше.

Антонов зізнався, де отримував найбільші підйомні

Чому клуб, який повернувся, не хоче повертати борги? Там пройшла позовна давність, понад три роки минуло. На той момент ми не могли подати до суду, бо клуб не мав жодного майна. На що ми могли подати? Щоб подавати, треба розуміти, що держава може забрати, продати, щоб віддати борги. У мене немає контактів з нинішнім керівництвом Кривбаса. Зрештою, я вже покинув спроби повернути чесно зароблене", – сказав Антонов у програмі "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Нагадаємо, Антонов виступав за Кривбас в сезоні 2012/13 в оренді з Дніпра, де у 31 матчі забив 11 голів.

У Кривбаса – унікальний гендир: працював барменом, продавав "адідаси" і не забив Динамо у фіналі Кубка України