Вінгер Фенербахче та збірної Греції Дімітріс Пелкас може перебратись до луганської Зорі.

Зоря найближчим часом розпочне переговори з Фенербахче щодо підписання Пелкаса, повідомляє aspor.

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Наразі невідомо, на яких умовах грек може приєднатись до луганців – перейде на правах оренди або сторони домовляться про повноцінний трансфер.

До слова, Пелкас розчарував керівництво Фенербахче у поточному сезоні, забивши 1 гол у 20 поєдинках. Також Дімітріс за свою кар'єру встиг провести 24 гри у складі збірної Греції, у яких відзначився 1 забитим м'ячем.

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