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Заря выгодно продала Михайличенко Андерлехту – известна сумма трансфера украинского легионера

16:37 - Читати українською
Заря выгодно продала Михайличенко Андерлехту – известна сумма трансфера украинского легионера
Богдан Михайличенко / Фото ФК Андерлехт

Луганский клуб существенно пополнил свой бюджет благодаря защитнику Богдану Михайличенко.

Андерлехт приобрел Богдана Михайличенко у Зари за 1,5 млн евро, сообщает портал Transfermarkt.

Михайличенко хорошо вписывается в нашу игру, – спортивный директор Андерлехта

По информации источника, летом 2019-го луганчане выкупили контракт защитника у Динамо за 1 млн евро. Напомним, украинец подписал контракт с бельгийским грандом на 4 года.

В прошлом сезоне чемпионата Украины 23-летний Михайличенко провел 29 матчей, в которых отметился тремя голами и 4-мя ассистами.

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Теги
Трансферы Богдан Богдан Михайличенко Трансферы чемпионата Украины Заря Заря Андерлехт Андерлехт
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