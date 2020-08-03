Михайличенко хорошо вписывается в нашу игру, – спортивный директор Андерлехта

"Михайличенко всего 23 года, а он уже провел достаточно много матчей. Он даст нам скорость, ловкость и здоровую агрессию на позиции левого защитника.

Андерлехт официально представил Михайличенко

Он очень атакующий футболист, поэтому хорошо вписывается в нашу игру. Как и всем молодым игрокам, ему есть на чем работать. Но учитывая хороший менталитет, мы верим, что он продолжит становиться лучше", – цитирует Вербеке официальный сайт Андерлехта.

К слову, Михайличенко провел 35 матчей в составе Зари в прошлом сезоне, записав в свой актив 3 гола и 4 ассиста.

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