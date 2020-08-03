Зоря вигідно продала Михайліченка Андерлехту – відома сума трансферу українського легіонера

Сергій Тищенко — 15:00 1
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Румуни для Динамо: шокуючий каратель збірної України, талант Аякса і ще 4 співвітчизники Луческу
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Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі ЄвропиЛіга Європи — 14:25 8673
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Призначення Скрипника в СК Дніпро-1 на межі зриву – майбутнє тренера в Зорі також під питанням, – ЗМІУкраїна — 13:16 4321
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Остап Маркевич офіційно очолив МаріупольУкраїна — 11:09 10148
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Десна остаточно визначилась, де проводитиме домашні матчі Ліги ЄвропиЛіга Європи — 09:18 7822