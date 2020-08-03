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Зоря вигідно продала Михайліченка Андерлехту – відома сума трансферу українського легіонера

16:37 - Читать на русском
Зоря вигідно продала Михайліченка Андерлехту – відома сума трансферу українського легіонера
Богдан Михайліченко / Фото ФК Андерлехт

Луганський клуб суттєво поповнив свій бюджет завдяки захиснику Богдану Михайліченку.

Андерлехт придбав Богдана Михайліченка у Зорі за 1,5 млн євро, повідомляє портал Transfermarkt.

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За інформацією джерела, влітку 2019-го луганці викупили контракт захисника у Динамо за 1 млн євро. Нагадаємо, українець підписав контракт з бельгійським грандом на 4 роки.

У минулому сезоні чемпіонату України 23-річний Михайліченко провів 29 матчів, в яких відзначився трьома голами та 4-ма асистами.

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