Заре нужно было возвращать себе третью строчку, которую вчера отобрала Десна. Однако делать это пришлось без иранского атакующего дуэта. Захеди Шахаб отбывал дисквалификацию, а Аллахьяр Сейядманеш по неизвестным причинам не попал в заявку. Также Виктор Скрипник не мог рассчитывать на двух основных голкиперов – Никиту Шевченко и Николу Василя. Поэтому Дмитрий Мацапура сыграл впервые в нынешнем сезоне. Всего для 21-летнего вратаря это лишь четвертый матч в УПЛ за всю карьеру.

Львов в матче с нереализованным пенальти уступил Ворскле и остался в зоне вылета

Ингулец после двух побед подряд в прошлом туре проиграл сумасшедшую перестрелку Мариуполю с семью голами и тремя пенальти. У петровчан тоже были потери – не играли Младен Бартулович и Андрей Семенко. Впрочем, это не помешало активнее начать игру. Уже на 5-й минуте Салем вполне мог открывать счет, но с очень выгодной позиции не попал практически по пустым воротам.

Хозяева намек поняли и забрали мяч к своим ногам. Правда, эффективности луганчанам тоже хватало. Моментов хватало, но мяч никак не шел в сетку. Едва ли не самым активным до перерыва был Кабаев. Сначала Владислав прорвался по левому полуфлангу и мощно пробил в каркас ворот. Чуть позже хавбек расстреливал ворота из центра штрафной после удачного отскока от защитника во время подачи с левого фланга, но отправил мяч над правым верхним углом! Также активным был Жунинью, которого удавалось остановить только коллективными усилиями.

То, что никак не удавалось сделать до перерыва, получилось сразу после нее. Хомченовский классным пасом с правого фланга нашел в штрафной соперника Юрченко, а Владлен опередил Чайковского и в одно касание отправил мяч мимо Артема Малыша – 1:0. Ингулец попытался ответить оперативно. Это Плохотнюк организовал острую атаку, но его удар заблокировали защитники.

Забитый мяч позволил хозяевам чувствовать себя более раскованно. Появились рискованные, а поэтому нестандартные, действия вблизи чужой штрафной. Испытал удачу Кочергин – его удар-прострел пролетел совсем близко к дальней штанге. Словом, второй гол стал закономерным. Благодарить нужно трио Жунинью-Гладкий-Кабаев, которое создали маленький шедевр. Центрфорвард отдал в штрафную на Владислава, а тот пяткой скинул под удар бразильцу – Жуни, как его называют одноклубники, а не промахнулся – 2:0.

Нельзя сказать, что Ингулец не имел шансов закрутить интригу. О штурме от ребят Сергея Лавриненко, конечно, говорить не стоит, но моменты были. В частности Янаков мощно бил из-за пределов штрафной – Мацапура потянул из-под перекладины. У противоположных ворот опозорился Гладкий. Александр имел все шансы сделать счет разгромным, но в выгодной позиции не смог подстроиться под мяч.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал убедительную победу Зари. Команда Виктора Скрипника набрала 38 очков и вернулась на третье место в турнирной таблице УПЛ. Ингулец остался на 10-й строчке с 19-ю зачетными пунктами. Заметим, что Заря впервые победила команду из Петрово в официальном матче. Сегодняшняя встреча стала лишь третьей в истории противостояния этих команд. В первом круге УПЛ была зафиксирована ничья, а в полуфинале Кубка Украины-2018/19 победил Ингулец.