Завадою на шляху луганців до групового етапу ЛЄ стане празька Славія, яка щойно вибила СК Дніпро-1. Матчі відбудуться 24 та 31 серпня.

Динамо отримало суперника у вирішальному раунді кваліфікації Ліги конференцій – попередня зустріч завершилася 6:0

Для Зорі це буде старт у нинішньому сезоні єврокубків. Луганці посіли третє місце у минулому розіграші УПЛ і гарантували собі груповий етап на міжнародній арені. Навіть якщо дуель зі Славією завершиться невдачею, то команда Лалатовіча спуститься в Лігу конференцій.

Нагадаємо, Україна зберігає ще 4 представників у нинішньому євросезоні. Шахтар виступить в групі Ліги чемпіонів, Зоря побореться за групу Ліги Європи, а Динамо і СК Дніпро-1 – за Лігу конференцій.

СК Дніпро-1 розписав нічию зі Славією й вилетів з Ліги Європи – попереду кваліфікація Ліги конференцій