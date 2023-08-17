Киевляне вышли на турецкий гранд в плей-офф отбора Лиги конференций. До группового этапа еще один шаг.

Динамо в плей-офф квалификации Лиги конференций встретится с Бешикташем. Матчи пройдут 24 и 31 августа. Киевляне начнут с номинально домашней игры.

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"Бело-синие" по итогам двух матчей прошли Арис, а Бешикташ уверенно выбил Нефтчи. В прошлом сезоне соперник Динамо занял третье место в турецкой Суперлиге.

Динамо должно проходить Бешикташ, чтобы попасть в групповой этап Лиги конференций. Неудача завершит еврокубковую кампанию для команды Луческу.

В последний раз Динамо встречалось с Бешикташем в группе Лиги чемпионов-2016/17. Тогда на НСК Олимпийский "бело-синие" разбили турок со счетом 6:0: Ярмоленко забил и отдал три ассиста, а Сидорчук и Буяльский оформили по гол+пас.

Мирча Луческу возглавлял Бешикташ перед приездом в Шахтер. Румын даже выигрывал чемпионат Турции с "орлами" в сезоне-2002/03.

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