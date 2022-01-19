Заря уступила польской Погоне в первом спарринге – гол Кабаева не спас луганчан от поражения
В товарищеском матче луганчане уступили сопернику из польского Щецина. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Товарищеские матчи
Заря (Украина) – Погонь (Польша) – 1:3
Голы: Кабаев, 53 – Бичахчян, 15, Карлуш, 31, Форнальчик, 83
Заря попрощалась с опытным защитником
Поляки вышли вперед уже в начале матча: после ошибки защитников в центре поля, соперник перехватил мяч вблизи штрафной луганцев и перевел атаку на правый фланг. Ваган Бичахчян получил пас на линии штрафной и левой красиво закрутил сферу в девятку, без шансов для Дмитрия Мацапуры.
В середине тайма бразильский форвард Жан Карлуш получил пас из глубины, тараном ворвался во владения голкипера луганчан и мощным ударом нашел щель между ним и ближней штангой. Незадолго до перерыва Заря имела шансы сократить отставание: сначала Гладкий заметил, что голкипер соперника вышел далеко из ворот и пытался забросить последнему за воротник – немного неточно, а впоследствии Шахаб с правого фланга опасно простреливал, но прямо в руки вратарю.
После отдыха Заря удачно разыграла угловой: Кабаев сбросил в штрафную, получил пас в ответ и закрутил в дальний угол мимо голкипера – 2:1. В конце матча Форнальчик в третий раз разочаровал луганчан и принес своей команде уверенную победу. Первое поражение Зари на зимнем сборе.
Следующий поединок команда Виктора Скрипника проведет уже завтра, 20 января – соперником станет азербайджанский Сабах.
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