Товарищеские матчи

Заря (Украина) – Погонь (Польша) – 1:3

Голы: Кабаев, 53 – Бичахчян, 15, Карлуш, 31, Форнальчик, 83

Заря попрощалась с опытным защитником

Поляки вышли вперед уже в начале матча: после ошибки защитников в центре поля, соперник перехватил мяч вблизи штрафной луганцев и перевел атаку на правый фланг. Ваган Бичахчян получил пас на линии штрафной и левой красиво закрутил сферу в девятку, без шансов для Дмитрия Мацапуры.

В середине тайма бразильский форвард Жан Карлуш получил пас из глубины, тараном ворвался во владения голкипера луганчан и мощным ударом нашел щель между ним и ближней штангой. Незадолго до перерыва Заря имела шансы сократить отставание: сначала Гладкий заметил, что голкипер соперника вышел далеко из ворот и пытался забросить последнему за воротник – немного неточно, а впоследствии Шахаб с правого фланга опасно простреливал, но прямо в руки вратарю.

После отдыха Заря удачно разыграла угловой: Кабаев сбросил в штрафную, получил пас в ответ и закрутил в дальний угол мимо голкипера – 2:1. В конце матча Форнальчик в третий раз разочаровал луганчан и принес своей команде уверенную победу. Первое поражение Зари на зимнем сборе.

Следующий поединок команда Виктора Скрипника проведет уже завтра, 20 января – соперником станет азербайджанский Сабах.

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