У товариському матчі луганці поступились супернику з польського Щеціна. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі

Зоря (Україна) – Погонь (Польща) – 1:3

Голи: Кабаєв, 53 – Бічахчян, 15, Карлуш, 31, Форнальчик, 83

Зоря попрощалась з досвідченим захисником

Поляки вийшли вперед вже на початку матчу: після помилки захисників у центрі поля, суперник перехопив м'яч поблизу штрафного майданчика луганців і перевів атаку на правий фланг. Ваган Бічахчян отримав пас на лінії карного і лівою красиво закрутив круглого у дев'ятку, без шансів для Дмитра Мацапури.

В середині тайму бразильський форвард Жан Карлуш отримав пас з глибини, тараном увірвався у володіння голкіпера луганців і потужним ударом знайшов шпарину між ним і ближньою штангою. Незадовго до перерви Зоря мала шанси скоротити відставання: спочатку Гладкий помітив, що голкіпер суперника вийшов далеко з воріт і намагався закинути останньому за комірець – трохи неточно, а згодом Шахаб з правого флангу небезпечно прострілював, але прямо у руки воротарю.

Після відпочинку Зоря вдало розіграла кутовий: Кабаєв скинув у штрафний майданчик, отримав пас у відповідь і закрутив у дальній кут повз голкіпера – 2:1. Наприкінці матчу Форнальчик втретє розчарував луганців і приніс своїй команді впевнену перемогу. Перша поразка Зорі на зимовому зборі.

Наступний поєдинок команда Віктора Скрипника проведе вже завтра, 20 січня – суперником буде азербайджанський Сабах.

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