Заря, которая еще до начала полномасштабной войны следила за 28-летним хавбеком, подпишет Мишнева на правах свободного агента. Капитан "приазовцев" в связи с неучастием команды в следующем чемпионате Украины решил присоединиться к луганцам, информирует Sportarena.

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В сезоне 2021/22 Мишнев сыграл 17 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста. В общем воспитанник "приазовцев" провел за команду более 200 официальных поединков. Также имеет в активе 21 матч (1 гол) за молодежную сборную Украины.

Весной Дмитрий участвовал в благотворительном турне Шахтера, сыграв в 5 поединках за команду Роберто Де Дзерби.

Напомним, в досрочно завершенном сезоне УПЛ 2021/22 Мариуполь занял последнее место. Из-за временной оккупации города и боевых действий команда потеряла всю инфраструктуру, но место в элите за ней сохраняется.

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