Заря проведет заграничный сбор перед стартом сезона УПЛ – в клубе назвали страну подготовки
Генеральный директор луганского клуба Станислав Оганов рассказал о текущей ситуации в лагере "мужиков".
"28 июня команда выходит из отпуска и собирается во Львове. 1 июля начинается тренировочный сбор в Польше. Пока на этом все.
Заря определилась с новым тренером, – журналист
Все остальное – потом. Список игроков, которые отправятся на сборы, будет опубликован на нашем сайте.
Что касается назначения нового тренера... Сейчас некорректно что-то комментировать, потому что у Скрипника на руках есть действующий контракт. 1 июля мы всё объявим", – сказал Оганов в комментарии FanDay.
Напомним, Заря сезон-2021/22 завершила на четвертой строчке УПЛ и завоевала право играть в квалификации Лиги конференций.
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