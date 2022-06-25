"28 июня команда выходит из отпуска и собирается во Львове. 1 июля начинается тренировочный сбор в Польше. Пока на этом все.

Заря определилась с новым тренером, – журналист

Все остальное – потом. Список игроков, которые отправятся на сборы, будет опубликован на нашем сайте.

Что касается назначения нового тренера... Сейчас некорректно что-то комментировать, потому что у Скрипника на руках есть действующий контракт. 1 июля мы всё объявим", – сказал Оганов в комментарии FanDay.

Напомним, Заря сезон-2021/22 завершила на четвертой строчке УПЛ и завоевала право играть в квалификации Лиги конференций.

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