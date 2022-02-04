Накануне подопечные Виктора Скрипника вернулись из первого сбора в Турции. Команда уже приступила к подготовке ко второму этапу тренировок, куда с ней отправится и Кочергин, информирует Meta-ratings .

Кочергин имел шансы оказаться в Бундеслиге – в трансфер могут вернуться летом

Полузащитник в середине октября был переведен в дубль луганцев, все это время занимался с игроками U-19 и дополнительно сам поддерживал форму. Только сейчас сторонам удалось найти общий язык. Как результат – Владислав возвращается в первую команду и едет на вторые сборы в Турцию.

В этом сезоне 25-летний Кочергин успел провести 14 матчей, в которых забил пять мячей и трижды ассистировал. Его контракт с луганчанами истекает уже летом. Договорились ли стороны о продолжении, пока неизвестно.