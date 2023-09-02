Заря на своем сайте объявила о подписании двух легионеров. Первым новичком стал бразильский вингер Венделл, который по данным Transfermarkt подписал с луганчанами контракт на один сезон – до 30 июня 2024 года.

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Еще один новобранец – тоголезский хавбек Коджо Азиангбе. Он будет выступать за Зарю до лета 2025 года. Оба игрока присоединились к представителю УПЛ в статусе свободных агентов.

Напомним, последним клубом 19-летнего Венделла был бразильский Гояс (в прошлом сезоне в составе U-20 забил 4 гола в 14 матчах). Азиангбе пришел из саудовского Аль-Насра, и в свои 19 лет уже имеет 2 матча за сборную Того.

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