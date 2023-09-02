Зоря підсилилась легіонерами з Бразилії та Саудівської Аравії – один з них виступає за африканську збірну
"Мужики" продовжують вишукувати молодих талантів по всьому світу.
Зоря на своєму сайті оголосила про підписання двох легіонерів. Першим новачком став бразильський вінгер Венделл, який за даними Transfermarkt підписав з луганцями контракт на один сезон – до 30 червня 2024 року.
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Ще один новобранець – тоголезький хавбек Коджо Азіангбе. Він виступатиме за Зорю до літа 2025 року. Обидва гравці приєднались до представника УПЛ у статусі вільних агентів.
Нагадаємо, останнім клубом 19-річного Венделла був бразильський Гояс (минулого сезону у складі U-20 забив 4 голи у 14 матчах). Азіангбе прийшов з саудівського Аль-Насра, і у свої 19 років вже має 2 матчі за збірну Того.
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