Зоря на своєму сайті оголосила про підписання двох легіонерів. Першим новачком став бразильський вінгер Венделл, який за даними Transfermarkt підписав з луганцями контракт на один сезон – до 30 червня 2024 року.

Русин офіційно перейшов зі Зорі в Англію

Ще один новобранець – тоголезький хавбек Коджо Азіангбе. Він виступатиме за Зорю до літа 2025 року. Обидва гравці приєднались до представника УПЛ у статусі вільних агентів.

Нагадаємо, останнім клубом 19-річного Венделла був бразильський Гояс (минулого сезону у складі U-20 забив 4 голи у 14 матчах). Азіангбе прийшов з саудівського Аль-Насра, і у свої 19 років вже має 2 матчі за збірну Того.

Трансферний дедлайн, літо 2023: Барселона отримала бажане, провал Баварії, екс-гравець Динамо в Шахтарі