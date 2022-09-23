Защитник Шахтера Игорь Кирюханцев продолжит карьеру в Заре, сообщает официальный сайт "мужиков".

Заря объявила о подписании экс-хавбека сборной Украины с опытом выступлений в Серии А

О сроках и деталях соглашения не сообщается. Трансфермаркт сообщает о переходе правого защитника, который также может сыграть на фланге полузащиты, в качестве свободного агента

Напомним, 26-летний Кирюханцев – воспитанник Шахтера, где и начал выступления на профессиональном уровне. В сезоне 2014/15 стал вместе с "горняками" финалистом Юношеской Лиги УЕФА.

Летом 2017-го на правах аренды перешел в Мариуполь (81 матч, 3 гола и 7 ассистов). В прошлом сезоне выступал за Александрию (по 2 забитых мяча и голевых паса за 11 поединков). Вызывался практически во все сборные Украины (U-16, U-17, U-18, U-19, U-20, U-21). Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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