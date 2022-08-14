Луганская Заря в рамках подготовки к началу нового сезона уничтожила польскую команду Рашин. Читайте отчет о матче на Футбол 24.

Товарищеский матч.

Рашин – Заря – 0:10

Голы: Хлань, 8, 36, Безбородько, 14, (пен), Русин, 35, 45, 51, 82, игрок на просмотре, 76, Кисель, 78, Бражко, 80

Луганчане встретились в спарринге с представителем четвертого польского дивизиона, в котором одержали сокрушительную победу. Счет открыл Хлань, Безбородько на 14 минуте удвоил преимущество ударом с пенальти. До перерыва Заря забила еще трижды – Русин забил на 35 и 45 минутах, еще один мяч в активе Хланя.

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После перерыва Русин оформил хет-трик, а ближе к концу встречи Заря завершила издевательство над соперником. На 76-й минуте забил игрок на просмотре, а дальше с интервалом в 2 минуты отличились Кисиль, Бражко и Русин.

Добавим, что Назарий перебрался в Зарю несколько дней назад, подписав полноценный контракт с луганчанами. Ранее Назарий уже выступал за луганскую команду, когда ее возглавлял Виктор Скрипник. Те полгода в сезоне 2019/20 стали лучшими для экс-форварда молодежной сборной Украины – 17 матчей, 7 голов, 4 ассиста.

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