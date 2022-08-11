Первый матч против Университати завершился минимальной победой Зари, однако сугубо по игре луганчане вынесли румын вперед ногами. Соперник выглядел максимально беспомощно – не было ни контроля мяча, ни прессинга, ни попаданий в створ ворот. Определенное напряжение возникало только после стандартов.

"Видно европейский подход": капитан Зори – об изменениях в тренировочном процессе команды

Почти никто в Украине не сомневался в проходе подопечных Патрика Леувена. Не пугала даже смена коуча в составе Крайовы – за два дня до ответного матча команду возглавил экс-тренер сборной Румынии. Проблемы в футболе "ученых" выглядели слишком сложными.

Но начало встречи на стадионе "Йон Облеменко" повергло в шок украинских фанатов. Университатя сразу со стартовым свистком захватила контроль над игрой, высоко встречая Зорю и создавая опасные моменты. Так, уже на 1-й минуте забивать мог Иван, получивший передачу на правый край штрафной и пробивший мимо ближнего угла. Еще через четыре минуты Ханку перехватил мяч на нашей половине и выстрелил со средней дистанции – сфера, срикошетив от защитника, пролетела рядом с левой штангой.

Следующий угловой оказался роковым. Байарам выполнил подачу, а Рауль Силва уверенно замкнул ее ударом головой – 1:0! Кстати, в первой встрече бразилец также имел несколько острых замыканий. Не уследили...

В дальнейшем содержание игры не менялось. До самого перерыва Заря не создала ни одного момента, хотя на отдельных отрезках первого тайма луганцам удавалось выровнять игру. Впрочем, Университатя выглядела гораздо лучше. Румыны интенсивно прессинговали во всех стадиях, создавая численное большинство в зонах на чужой половине и благодаря этому выигрывая единоборства и ничейные мячи. В одном из таких эпизодов травмировался Вантух – вместо него пришлось выпускать Смияна.

Крайова душила подопечных Патрика фон Леувена. Такой футбол вполне мог вылиться во второй гол. Так, на 21-й минуте Мацапура отразил перед собой прострел Байарама, а Банку выстрелил с отскока – мяч попал во внешнюю сторону сетки.

На 28-й Кольич принял шикарную диагональ Банку на правую стойку, попытавшись выполнить скидку вдоль штрафного на свободного партнера – к счастью, скидку удалось блокировать. Еще через минуту Матею пробивал с отскока с правой половины штрафной, но Мацапура поймал сферу.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Университати. Патрик фон Леувен не сделал никаких перестановок в составе после перерыва, но из подтрибунки тренер Зари вышел с планшетом – возможно, на нем были записаны важные тактические изменения. К сожалению, они быстро стали не нужны, ведь старт второго тайма превратился в катастрофу.

Луганчане активно начали игру, выполнив несколько рейдов по флангам и серию подач. Казалось, что все идет хорошо, однако на 53-й минуте "черно-белые" пропустили второй гол. Вернее, привезли: Назарина после кросса хозяев с правого фланга запустил "свечу" над собственным штрафным – мяч опустился в ноги Байараму, а тот пробил с лету. 2:0.

На 56-й минуте устроить разгром мог Иван, бахнувший с левого фланга мимо ближней штанги. Обидно, но всего через минуту румыны добились своего – и снова луганчане помогли сопернику. Мацапура выбил перед собой прострел Байарама с правого фланга, Кольич выиграл подбор и сбросил мяч на Банку, а капитан Университати нанес удар в дальний нижний угол – 3:0. Ужас.

Сразу последовали замены. На поле вместо Кабаева и Нагнойного вышли Мишнев и Безбородько. Заря пошла вперед большими силами и была близка к тому, чтобы размочить счет – Имереков на 64-й минуте замкнул подачу с угловым ударом в руки голкиперу, а Чурко после навеса Данченко на 68-й пробил головой с линии вратарской. Мимо ближней штанги!

К сожалению, после этой вспышки активности на поле произошла небольшая толкотня, сбившая ритм игры Зари. Вернуть его луганцам уже не удалось. Университатя сознательно отдала инициативу, позволив нашей команде держать мяч на чужой половине в надежде на контратаки – впрочем, ничего интереснее замыкания подачи Булецы на 83-й минуте болельщики не увидели. Кристиан головой пробил мимо ближней штанги. Вот и вся острота.

В конце концов финальный свисток зафиксировал неожиданный разгром Зари со счетом 0:3. В плей-офф квалификации Лиги конференций идет Университатя Крайова, а подопечные Патрика фон Леувена завершают свое выступление в еврокубках в этом сезоне.

"Чемпіони великого кохання", паралелі з Дніпром, низка збірників і тренер-ноунейм – з ким зіграла Зоря у Лізі конференцій