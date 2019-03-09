Заря сыграла вничью со Львовом и гарантировала себе место в первой "шестерке"

Заря и ФК Львов сыграли в "сухую" ничью в матче 21-го тура чемпионата Украины.

Первая половина встречи прошла в обоюдной борьбе без особой остроты у ворот соперников.

Ворскла и Десна в матче с двумя удалениями не выявили победителя в дуэли конкурентов на попадание в первую "шестерку"

Сразу после перерыва Львов имел две прекрасные возможности отличиться. Однако сначала удару Педро не хватило всего нескольких сантиметров, чтобы попасть в цель, а через 2 минуты Бруно пробил выше ворот.

После этого команды снова успокоились довели матч до безголевой ничьей. В конце поединка Парамонов получил вторую желтую карточку и оставил Львов в меньшинстве.

Заря набрала 32 очка и осталась четвертой, гарантировав себе место в первой "шестерке". Львов имеет 27 пунктов, чтобы иметь шанс подняться в верхнюю половину таблицы, должен в следующем туре побеждать Десну и рассчитывать на поражение Ворсклы в матче с Арсеналом-Киев.