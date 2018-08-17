Заря сыграет с РБ Лейпциг в плей-офф квалификации Лиги Европы

Определился соперник Зари в плей-офф квалификации Лиги Европы.

По результатам предварительной жеребьевки победитель пары Заря – Брага выходил на победителя дуэта РБ Лейпциг – Крайова.

После двух матчей третьего квалификацийоного раунда Лиги Европы дальше прошли Заря и РБ Лейпциг. Немецкая команда премогла Крайову со счетом 4:2 по сумме двух матчей.

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Заря же сыграла вничью в ответном матче с Брагой 2:2, что позволило луганчанам пройти дальше благодаря мячу на выезде.

Первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы Заря – РБ Лейпциг состоится в Украине 23-го августа, ответный матч запланирован на 30 августа.