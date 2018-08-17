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БРАГА - ЗАРЯ БОРДО - МАРИУПОЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Лига Европы: определились все пары раунда плей-офф

00:31 557 Читати українською
Лига Европы: определились все пары раунда плей-офф
Лига Европы: определились все пары раунда плей-офф

Закончился 3-й квалифиацийний раунд Лиги Европы. Стали известны соперники раунда плей-офф турнира.

Завершились все матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Мариуполь уступил Бордо и вылетел из Лиги Европы – красивый прощальный аккорд от Фомина

Следовательно, пары плей-офф выглядят следующим образом:

Партизан – Бешикташ

Рапид – Стяуа

Аполлон – Базель

Рейнджерс – Уфа

Аталанта – Копенгаген

Зенит – Мольде

Тренчин – АЕК Ларнака

Генк – Брондбю

Гент – Бордо

Олимпиакос – Бернли

Заря – РБ Лейпциг

Заря сыграла вничью против Браги и вышла в плей-офф Лиги Европы

Олимпия Любляна – Спартак Трнава

АПОЕЛ – Астана

Русенборг – Шкендия

Дюделанж – ЧФР Клуж

Судува – Селтик

Шериф – Карабах

Мальме – Митьюлланд

Торпедо Кутаиси – Лудогорец

Сигма Оломоуц – Севилья

Сарпсборг 08 – Маккаби Тель-Авив

Поединки состоятся 23 и 30 августа.

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