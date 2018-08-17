Лига Европы: определились все пары раунда плей-офф

Закончился 3-й квалифиацийний раунд Лиги Европы. Стали известны соперники раунда плей-офф турнира.
Завершились все матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Мариуполь уступил Бордо и вылетел из Лиги Европы – красивый прощальный аккорд от Фомина
Следовательно, пары плей-офф выглядят следующим образом:
Партизан – Бешикташ
Рапид – Стяуа
Аполлон – Базель
Рейнджерс – Уфа
Аталанта – Копенгаген
Зенит – Мольде
Тренчин – АЕК Ларнака
Генк – Брондбю
Гент – Бордо
Олимпиакос – Бернли
Заря – РБ Лейпциг
Заря сыграла вничью против Браги и вышла в плей-офф Лиги Европы
Олимпия Любляна – Спартак Трнава
АПОЕЛ – Астана
Русенборг – Шкендия
Дюделанж – ЧФР Клуж
Судува – Селтик
Шериф – Карабах
Мальме – Митьюлланд
Торпедо Кутаиси – Лудогорец
Сигма Оломоуц – Севилья
Сарпсборг 08 – Маккаби Тель-Авив
Поединки состоятся 23 и 30 августа.