Хавбек Александрии Кирилл Ковалец может оказаться в Заре в летнее трансферное окно.

Заря готова подписать Ковальца уже этим летом, поскольку наставник луганчан Виктор Скрипник лично заинтересован в полузащитнике, сообщает ТаТоТаке.

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Ранее сообщалось о предметном интересе СК Днепр-1 к Ковальцу, который зимой даже сделал попытку приобрести игрока, но не договорился с Александрией – клуб намерен получить не менее 800 тысяч евро.

К слову, Ковалец провел 21 матч в составе александрийцев в сезоне 2020/21, записав в свой актив гол и 6 ассистов.

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