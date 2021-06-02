В Александрии происходит замена не только в руководящем секторе, а и среди футболистов.

Александрия организовала мини сбор для просмотра новых футболистов, которых в списке тренерского штаба 20 человек, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Среди потенциальных новичков есть 5 легионеров из Латинской Америки и Африки. Полноценный сбор команды начнется 15 июня, межсезонье команда проведет в Украине.

Напомним, после завершения прошлого сезона Александрию покинул главный тренер Владимир Шаран и ряд ведущих футболистов.

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