– Владимир Богданович, пишут, что вас Заря рассматривает кандидатом на должность главного тренера. Это правда?

– Если рассматривают, то это здорово. Я также слышал, что меня рассматривают как одну из кандидатур, но пока из Зари никто со мной не контактировал. Конкретики никакой нет. Но было бы хорошо поработать в такой команде.

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– Еще вас "сватают" в Левый Берег.

– Это уже год пишут. Я не знаю, кто придумывает такие сплетни. За Левый Берег могу сказать, что точно нет, потому что там главный тренер Виталий Первак, с которым мы долгое время работали вместе. У него все выходит, команда идет на третьем месте и я ему желаю только удачи. Пусть человек работает.

У меня очень хорошие отношения с Перваком, президентом Левого Берега Николаем Лавренко и вице-президентом Матаковым, но это не значит, что у нас были какие-то разговоры. Я говорю это прямо.

– Возможно, вам поступали предложения из других команд, о которых мы не знаем?

- Еще пока нет. Я думаю, вы лучше знаете, чем я, кто меня интересует. Цыганик точно знает все, но с Игорем я давно не общался, – цитирует Шарана издание Украинский футбол.

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