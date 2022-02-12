Товариські матчі

Рух – Насаф – 2:0

Голи: Сапуга, 29, Климчук, 82

Рух – Валмієра – 2:0

Голи: Карасюк, 4, Карабін, 47 (пен)

Колос – Сараєво – 3:2

Голи: Тотовицький, 16, Нурієв, 62, Дієго, 77 – Цатаковіч, 82, 89

Ворскла – Атирау – 1:2

Голи: Кравчук, 42 – Гжельчак, 15, Філіповіч, 34

Зоря – Окжетпес – 1:1

Голи: Гільєрме, 9 – Молдакараєв, 23

Зоря – Оденсе – 3:2

Голи: Овусу, 3, Хомченовський, 61, Булеца, 76 – Джебалі, 24, 53 (п)

СК Дніпро-1 – Борац – 3:2

Голи: Ді Франко, 4, Довбик, 33, 73 – Мелег, 71, Цвіяновіч, 74

СК Дніпро-1 – Согдіана – 1:1

Голи: Гуаль, 47 – Норохов, 26 (п)

Ворскла грала експериментальним складом і поступилася Атирау. Натомість Колос вийшов проти Сараєво основою і переміг, лише на останніх хвилинах дозволивши супернику відіграти два м'ячі.

Шахтар на очах Петракова дотиснув однойменний клуб із Караганди – Мудрик та Конопля роблять результат

Відразу три клуби провели по два матчі за день, але лише Рух зумів здобути перемоги в обох. У Зорі та СК Дніпро-1 по перемозі та нічиїй. У виграних матчах вирішальні голи забили Сергій Булеца та Артем Довбик відповідно.