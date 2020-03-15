Заря – Шахтер: анонс матча УПЛ

Заря в рамках 23-го тура УПЛ принимает Шахтер. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Борьба за серебряные медали вступает в решающую стадию, в которой всё будет решаться качеством футбола в очных поединках. Особую важность представляют матчи с грандами, победа над которыми будет сверхмощным бонусом – лидеры не станут раздавать очки часто. В первую очередь, андердоги пытаются настроиться на Динамо, но опыт последних туров показал, что на победу можно играть и против Шахтера. Если "горняков" прибила Ворскла, а Колос забил им три гола – чего бояться таким клубам, как Заря?

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Луганчанам больше надо бояться самих себя, ведь в начале нового года "черно-белые" выглядели неоднозначно. Две натужные победы над Мариуполем и Олимпиком в фактически ничейных матчах сменились хорошим поединком против Львова (2:0), но затем Заря уступила в Чернигове – нельзя сказать, что команда не наиграла там на очко, но точно речь не шла про все три. Из-за этой осечку "мужики" упали на третью позицию, расположившись между Динамо и Десной. Расстояние к киевлянам и от северян – два и один зачетный балл соответственно. Именно поэтому неудача с Шахтером сегодня может дорого обойтись луганчанам.

Предыдущий матч. 14.12.2019. 18-й тур Чемпионата Украины-2019/2020

Заря – Шахтер – 1:2

Голы: 0:1 – Жуниор Мораес (54), 1:1 – Б. Леднев (61), 1:2 – Марлос (84).

Для Шахтера поединок против Зари не имеет особого значения, ведь "горняки" уже давно переключились на Лигу Европы. На УПЛ они выставляют ослабленные составы и играют в полноги, позволяя прессинговать себя всей командой и пропуская по три гола от Колоса. Когда дончане выходят основой, происходит 4:0 до 23-й минуты, как в поединке с СК Днепр-1. От подопечных Луиша Каштру весной можно ожидать чего угодно, но сейчас у дончан ещё и несколько лидеров попали в лазарет. Если и побеждать Шахтар, то только сейчас.

Статистика противостояния

Всего: 44 матча, 5 побед Зари, 1 ничья, 38 побед Шахтера, разница мячей 31-112.

В Премьер-лиге: 42 матча (+5, =1, -36, 28-106)

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Лунёв – Маркос Антонио

Травмированные или под вопросом: Юрченко, Абу Хана, Н. Шевченко – А. Шевченко, Степаненко, Исмаили

Лучшие бомбардиры противостояния



Заря: Игорь Харатин – 4, Андрей Тотовицкий – 3, Деннис Бонавентуре – 2, Парит Джихани – 2, Любенович – 2, Александр Севидов – 2, Богдан Леднев – 2.



Шахтер: Факундо Феррейра – 9, Александр Гладкий – 7, Луис Адриано – 7, Алекс Тейшейра – 6, Жуниор Мораес – 6, Эдуардо – 4, Олег Матвеев – 4, Генрих Мхитарян – 4, Евгений Селезнев – 4, Тайсон – 4.

Ориентировочные составы на матч Заря – Шахтер

Заря: Махарадзе – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Леднев, Юрченко, Кочергин – Перович, Кабаев

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Сиприано – Алан Патрик, Майкон – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

"Изюминки"

– Заря больше голов за один матч в УПЛ пропустила именно в игре с Шахтером – 1:7 (30.10.2015 г.).

– Игроки Шахтера на поле луганского клуба забивают голы во всех (!) Матчах УПЛ.

– Луганский клуб с 19 октября прошлого года обходится без ничьих в УПЛ 12 матчей подряд: 9 побед и 3 поражения.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Заря в матчах первого этапа доказала, что умеет играть против грандов, набрав четыре очка с Динамо и забив три гола Шахтеру на выезде, хотя зимой команда уступила "горнякам" дома. Весенние "мужики" выглядят немного слабее, но сегодня у них нет права на ошибку. Шахтер же приехал после Вольфсбурга на поединок при пустых трибунах, с явно ослабленным составом, поэтому статус фаворита поединка у "горняков" довольно сомнительный.

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Учитывая то, как нестабильно играет Заря в начале этого года, можно прогнозировать голы в обе стороны. Прогноз же на конкретный результат довольно сложный – победить могут как луганчане, так и дончане. Шансы на победу равные, а в таких случаях часто разыгрывают результативную ничью.

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