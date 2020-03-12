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Заря – Шахтер: матч 23 тура УПЛ пройдет без зрителей и журналистов

13:49 47 Читати українською
Заря – Шахтер: матч 23 тура УПЛ пройдет без зрителей и журналистов
Заря и Шахтер сыграют за закрытыми дверями / ФК Шахтер

Центральный матч 23 тура УПЛ, в котором встретятся Заря и Шахтер, пройдет за закрытыми дверями.

 

Заря на своем официальном сайте объявила, что домашний матч 23 тура УПЛ против Шахтера пройдет без болельщиков и журналистов. На встрече будет присутствовать только официальный телетранслятор. Этот матч будет транслировать телеканал 2+2.

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Решение о проведении матча без зрителей было принято из-за постановления Кабинета Министров Украины, согласно которому в стране приняты меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19.

Напомним, что матч в Запорожье состоится в субботу, 15 марта. Начало – в 14:00.

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