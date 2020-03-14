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"Оставайтесь дома, берегите себя", – Каштру призвал к ответственности в борьбе с коронавирусом

16:21 36 Читати українською
"Оставайтесь дома, берегите себя", – Каштру призвал к ответственности в борьбе с коронавирусом
Луиш Каштру / Фото из открытых источников

Португальский наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру призвал человечество принять необходимые меры для противодействия распространению COVID-19.

"Пришло время для нашего послания миру. Всем вместе. Всем как одному. Оставайтесь дома, берегите себя. Пришло время позаботиться друг о друге", – написал Каштру на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, человечество страдает от пандемии коронавируса. По состоянию на обед 14 марта инфицировано 147 838 человек. Зафиксировано 5 539 летальных исходов, 71 718-ти удалось вылечиться. Первое место в мире среди распространения болезни занимает Китай – 3 193 умерших, а лидером в Европе является Италия – 1 266 человек.

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Теги
коронавирус Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру
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