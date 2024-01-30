Луганский клуб избавляется от балласта и пытается позаботиться о качественном восстановлении своих игроков.

Заря на своем сайте объявила о прекращении сотрудничества с Венделлом Сантосом.

Заря вернула легионера из Европы – последние полгода он находился без клуба

19-летний вингер выступал за луганчан на правах аренды из Гояса – соглашение было расторгнуто досрочно по взаимному согласию сторон. Бразильский легионер в текущем сезоне сыграл за Зарю в 6 матчах, проведя суммарно на поле лишь 59 минут (результативными действиями не отмечался).

В свою очередь усилила Зарю новый тренер по физической подготовке. Ею стала Инна Десюк, которая ранее работала в женской команде Шахтера.

Напомним, сейчас Заря готовится ко второй части сезона на сборах в Турции. Луганчане уже сыграли свой первый спарринг, в котором уступили польской Краковии со счетом 0:2. В последний день января подопечные Юрия Коваля сойдут с еще одним представителем Экстраклясы – Ягеллонией.

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