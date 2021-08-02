Ингулец и Заря в 1-м туре нового сезона УПЛ проиграли, но петровцы на выезде уступили Шахтеру (забив красивый гол), а луганчане дома сгорели обновленной Александрии (всухую). Виктор Скрипник, несмотря на неудачу, остался доволен футболом своих подопечных – впрочем, очков это удовольствие не приносит. "Мужикам" срочно нужно было набирать обороты и побеждать. Тем более, что уже через три недели команда стартует в еврокубках.

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От Ингульца ожидали вязкий и неуступчивый футбол, однако на старте встречи "мужики" шокировали болельщиков в Кропивницком. Уже на 5-й минуте Сайядманеш должен был выводить Зарю вперёд вследствие врывания на левый край штрафной и удара в дальний угол – Гальчук парировал, но уже через несколько десятков секунд Евгений вынужден был вынимать мяч из сетки. Гости исполнили подачу с углового, которую защитники вынесли на Кочергина, а Владислав метров с 20-ти мощно пробил с подъема. 0:1!

Через минуту вингер Зари праздновал дубль. Луганчане накрыли хозяев высоким прессингом, Гальчук под давлением выбил мяч в ноги Сайядманешу, а тот исполнил прострел с левого края штрафной – передачу выбили на Громова. Артем сразу же сбросил мяч на Кочергина, а Влад в касание закрутил сферу под дальнюю штангу. 0:2! На скамейке запасных Ингульца все сидели в шоке. В VIP-ложе эмоции также были красноречивыми.

Петровцы попытались возродить интригу в середине первого тайма. Дважды с дистанции стрелял Опанасенко, однако оба выстрела не создали проблем для Шевченко. На 23-й минуте Ковалёв пробивал с левого края штрафной – удар заблокировал Фаворов. В целом, хозяева выглядели активно, но очень банально. Луганчане же раз за разом убегали в контратаки, едва не закрыв матч в стартовые полчаса. От третьего быстрого гола спас Гальчук, который парировал замыкание Шахаба с близкого расстояния и классный выстрел Кочергина с левой половины штрафной под ближнюю штангу.

Под конец первого тайма Заря несколько расслабилась. Ингулец мог воспользоваться этим на 42-й минуте: Гопе исполнил скидку на Запорожца, а тот метров с 18-ти пробил низом – мяч прошёл рядом со штангой! Гости намёк поняли. На перерыв они ушли с преимуществом в два гола, а уже через пять минут после него "мужики" оформили разгром. Более того – это сделал Кочергин, получивший своевременную передачу на правый край штрафной и пробивший в ближний угол. 0:3. Хет-трик. Ассист в активе Шахаба.

Вопрос касательно победителя встречи был снят с повестки, хотя Сергей Лавриненко не желал с этим мириться. На 60-й минуте он провел две атакующие замены, бросив в бой Шарая и Козака – впрочем, попытки забить хотя бы гол престижа нарывались лишь на новые контратаки Зари. В частности, на 62-й минуте Шахаб стрелял из пределов штрафной после фланговой передачи Фаворова (удар накрыли), а на 65-й Булеца пробивал с линии вратарской после паса от Сайядманеша – мяч, однако, срезался с ноги Сергея. За расточительность гостей едва не наказал Опанасенко, которому на 72-й минуте удался неплохой дальний выстрел под левую штангу – Шевченко справился с ним.

На этот раз "мужики" намёков не поняли. Ингулец же таки был вознагражден за смелость, сократив отставание в счете уже на 75-й минуте в результате прострела Полегенько – Ситало в касание переправил мяч в девятку. 1:3! Ещё через пять минут Артём мог заработать пенальти, ведь свежий Руфати тянул его за руки и футболку. Впрочем, арбитр Сергей Бойко решил показать жёлтую карточку за симуляцию. Виктор Скрипник, тем временем, бросил в бой Кристиана и Лунева, сняв с игры иранских форвардов.

Этот ход сработал уже на 83-й минуте: Булеца получил мяч на левом краю штрафной и отдал передачу в центр, Кочергин пропустил пас на Кристиана, а бразилец замкнул метров с 10-ти – 1:4! После этого Ингулец капитулировал, а Заря в компенсированное время провела ещё и пятый гол. Его забил Фримпонг, который замкнул прострел от Булецы. 1:5 – "мужики" празднуют разгромную победу.

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