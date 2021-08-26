Заря в рамках матча плей-офф квалификации Лиги Европы принимает Рапид. Стартовые составы и ссылка на видеотрансляцию встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между Зарей и венским Рапидом начнётся в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "УНИАН", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24". Видеотрансляция доступна в этой новости.

Заря – Рапид Вена: анонс ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы

Стартовые составы

Заря: Шевченко – Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жунинью – Назарина – Громов, Булеца, Кочергин – Гладкий, Сайядманеш

Запасные: Мацапура, Руфати, Лунёв, Шахаб, Кабаев, Имереков, Фаворов, Кристиан

Рапид Вена: Гартлер – Стойкович, Граймль, Хофманн, Уллман – Любичич, Граховац – Араз, Фунтас, Грюлль – Кара

Запасные: Унгер, Хедль, Виммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петрович, Ауэр, Китигава, Зульцбахер, Шустер

Первый поединок завершился разгромным поражением луганчан со счётом 0:3.

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