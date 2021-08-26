Зоря – Рапід Відень: стартові склади та відеотрансляція матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи
Зоря в рамках матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи приймає Рапід. Стартові склади та посилання на відеотрансляцію зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА між Зорею та віденським Рапідом розпочнеться о 19:30 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "УНІАН", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Відеотрансляція доступна в цій новині.
Зоря – Рапід Відень: анонс матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи
Стартові склади:
Зоря: Шевченко – Хомченовський, Вернидуб, Цвєк, Жунінью – Назарина – Громов, Булеца, Кочергін – Гладкий, Сайядманеш
Запасні: Мацапура, Руфаті, Луньов, Шахаб, Кабаєв, Імереков, Фаворов, Крістіан
Рапід Відень: Гартлер – Стойковіч, Граймль, Хофманн, Уллман – Любічіч, Граховац – Аразе, Фунтас, Грюлль – Кара
Запасні: Унгер, Хедль, Віммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петровіч, Ауер, Кітігава, Зульцбахер, Шустер
Перший поєдинок завершився розгромною поразкою луганців з рахунком 0:3.
Рапід розгромив Зорю в матчі плей-офф кваліфікації ЛЄ: фіаско атаки "мужиків", проблеми під пресингом і вирок для УПЛ