"Кочергин – лидер нашей команды. Мы предложили ему новый контракт.

Заря повесила ценник на Кочергина – аппетиты луганчан могут отбить желание потенциальных покупателей

Переговоры ведутся с ним и его агентом. Возможно, в течение месяца мы получим какой-то конкретный ответ. Мы очень хотим сохранить этого игрока в клубе", – цитирует Оганова официальный сайт Зари.

Напомним, контракт Кочергина с луганчанами действует до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро. Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему футболисту проявляют греческий ПАОК и итальянская Венеция, а луганский клуб готов отпустить своего футболиста за 2 млн евро.

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