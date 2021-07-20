"Кочергін – лідер нашої команди. Ми запропонували йому новий контракт.

Зоря повісила цінник на Кочергіна – апетити луганців можуть відбити бажання потенційних покупців

Переговори ведуться з ним і його агентом. Можливо, протягом місяця ми отримаємо якусь конкретну відповідь. Ми дуже хочемо зберегти цього гравця у клубі", – цитує Оганова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, контракт Кочергіна з луганцями чинний до літа 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро. Раніше повідомлялося, що інтерес до 25-річного футболіста проявляють грецький ПАОК та італійська Венеція, а луганський клуб готовий відпустити свого футболіста за 2 млн євро.

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