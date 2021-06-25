Как известно, Заря готова попрощаться с одним из своих лидеров – Владиславом Кочергиным – уже этим летом. Контракт с 25-летним полузащитником истекает 30 июня 2022 года и луганчане хотели бы выручить за игрока хорошую компенсацию.

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На украинца претендуют итальянская Венеция и греческий ПАОК, который уже заявил о готовности выплатить за Кочергина клаусулу в размере 1,5 млн евро (такая сумма якобы установлена ​​исключительно для зарубежных коллективов).

Однако, по сообщению Zaryalg.com, Заря хочет получить за Владислава минимум 2 миллиона евро. Дополнительные полмиллиона могут стать серьезным препятствием для перехода игрока.

Напомним, в прошлом сезоне Кочергин провел в составе "мужиков" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

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