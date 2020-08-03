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Заря просматривает хавбека Динамо, – СМИ

16:10 - Читати українською
Заря просматривает хавбека Динамо, – СМИ
Денис Янаков / фото ФК Динамо

Вингер Динамо Денис Янаков может усилить луганскую Зарю в ближайшее время.

Янаков может начать сезон 2020/21 в составе Зари, информирует Footboom.

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Отмечается, что вингер принял участие в тренировке луганской команды, которая вчера, 2 августа, вышла из отпуска и приступила к подготовке к новому сезону. Добавим, что последним клубом Янаков был Черноморец, за который он выступал на правах аренды с февраля 2020 года, сыграл 8 матчей и отметился 4 голами.

Напомним, Заря заняла третье место в УПЛ и гарантировала себе участие в групповом этапе Лиги Европы.

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