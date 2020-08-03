Зоря переглядає хавбека Динамо, – ЗМІ

Україна — 16:37 1023
-
Зоря вигідно продала Михайліченка Андерлехту – відома сума трансферу українського легіонера
-
Румуни для Динамо: шокуючий каратель збірної України, талант Аякса і ще 4 співвітчизники ЛуческуСергій Тищенко — 15:00 1
-
Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі ЄвропиЛіга Європи — 14:25 8869
-
Призначення Скрипника в СК Дніпро-1 на межі зриву – майбутнє тренера в Зорі також під питанням, – ЗМІУкраїна — 13:16 4360
-
Остап Маркевич офіційно очолив МаріупольУкраїна — 11:09 10148