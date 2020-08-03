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Зоря переглядає хавбека Динамо, – ЗМІ

16:07 - Читать на русском
Зоря переглядає хавбека Динамо, – ЗМІ
Денис Янаков / фото ФК Динамо

Вінгер Динамо Денис Янаков може підсилити луганську Зорю вже найближчим часом.

Янаков може розпочати сезон 2020/21 у складі Зорі, інформує Footboom.

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Зазначається, що вінгер взяв участь в тренуванні луганської команди, яка вчора, 2 серпня, вийшла з відпустки і приступила до підготовки до нового сезону. Додамо, що останнім клубом Янакова був Чорноморець, за який він виступав на правах оренди з лютого 2020 року, відіграв 8 матчів та відзначився 4 голами.

Нагадаємо, Зоря посіла третє місце в УПЛ та гарантувала собі участь у груповому етапі Ліги Європи.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Трансфери чемпіонату України Зоря Зоря Чорноморець Чорноморець
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