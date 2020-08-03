Андерлехт официально представил Михайличенко

Михайличенко подписал контракт с Андерлехтом, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что украинец заключил соглашение сроком на 4 года.

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Сам Михайличенко кратко прокомментировал свой трансфер: "Это честь играть за такой великий клуб, как Андерлехт. Его футбольная философия соответствует моим качествам. Я сделаю все возможное, чтобы занять свое место и помочь команде достичь целей", – поделился Михайлченко в комментарии пресс-службе клуба.

К слову, Михайличенко провел 35 матчей в составе Зари в прошлом сезоне, записав в свой актив 3 гола и 4 ассиста.

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