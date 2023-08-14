Заря продолжает торговаться с 6-кратным чемпионом Англии за Русина – форвард намекает на переезд
Форвард Зари Назарий Русин не оставляет надежд перебраться на Туманный Альбион.
"Заря получила финальное предложение Сандерленда по Назарию Русину. Оно улучшено от предыдущего, это нечто среднее между 2 и 3 млн евро. Также луганский клуб может получить примерно 5-ю часть от суммы последующей продажи.
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Переговоры по игроку президент Зари Евгений Геллер ведет лично, напрямую общаясь с коллегой из Сандерленда. Для английского клуба украинец – кандидат номер один на позицию форварда. Но в случае отказа "черные коты" имеют еще 2 запасных варианта. Скрещиваем пальцы, чтобы все сложилось", – написал инсайдер Игорь Бурбас.
Русин пропустил последний матч из-за травмы и уже дает четкие сигналы в соцсетях. 24-летний форвард подписался на аккаунт Сандерленда в Instagram.
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