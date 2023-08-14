"Заря получила финальное предложение Сандерленда по Назарию Русину. Оно улучшено от предыдущего, это нечто среднее между 2 и 3 млн евро. Также луганский клуб может получить примерно 5-ю часть от суммы последующей продажи.

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Переговоры по игроку президент Зари Евгений Геллер ведет лично, напрямую общаясь с коллегой из Сандерленда. Для английского клуба украинец – кандидат номер один на позицию форварда. Но в случае отказа "черные коты" имеют еще 2 запасных варианта. Скрещиваем пальцы, чтобы все сложилось", – написал инсайдер Игорь Бурбас.

Русин пропустил последний матч из-за травмы и уже дает четкие сигналы в соцсетях. 24-летний форвард подписался на аккаунт Сандерленда в Instagram.

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