Украинские клубы поддержали дружескую атмосферу после выхода Динамо и Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы.

"Поздравляем киевское Динамо и донецкий Шахтер с выходом в 1/8 финала Лиги Европы. Молодцы! Так держать", – написала пресс-служба Зари в твиттере.

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Напомним, украинские гранды отличились дружественным жестом перед матчами 1/16 финала Лиги Европы, пожелав друг другу успехов в соцсетях. Это пошло на пользу обоим коллективам – и Динамо, и Шахтер получили путевки в следующий раунд турнира.

К слову, украинские команды узнают будущих соперников уже сегодня, 26 февраля, начало жеребьевки в 14:00.

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