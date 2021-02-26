Українські клуби підтримали дружню атмосферу після виходу Динамо та Шахтаря до 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Щиро вітаємо київське Динамо та донецький Шахтар з виходом до 1/8 фіналу Ліги Європи. Молодці! Так тримати", – написала прес-служба Зорі у твіттері.

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Нагадаємо, українські гранди відзначились дружнім жестом перед матчами 1/16 фіналу Ліги Європи, побажавши одне одному успіхів у соцмережах. Це пішло на користь обом колективам – і Динамо, і Шахтар здобули путівки до наступного раунду турніру.

До слова, українські команди дізнаються майбутніх суперників вже сьогодні, 26 лютого, початок жеребкування о 14:00.

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