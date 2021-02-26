1/16 финала Лиги Европы 2020/21 стала самым результативным раундом плей-офф за все время существования турнира.

В общем, в 1/16 финала Лиги Европы 2020/21 было забито 102 гола, что является новым рекордом турнира, сообщает Opta.

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Предыдущее достижение было установлено в прошлом сезоне – тогда команды настреляли 95 мячей. Главными бомбардирами этого сезона стали Антверпен и Рейнджерс, которые забили 14 голов на двоих в двухматчевом противостоянии.

К рекорду приобщились и Динамо с Шахтером – киевляне по сумме двух встреч победили Брюгге (2:1), а Шахтер прошел Маккаби Т-А (3:0). Украинские команды узнают будущих соперников уже сегодня, 26 февраля, начало в 14:00.

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