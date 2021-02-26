Динамо і Шахтар зробили ще один крок / Колаж Футбол 24

Якщо друга перемога Шахтаря над Маккабі "читалася", то виїзний тріумф Динамо над Брюгге, нехай і знекровленим серйозними кадровими втратами, став певною несподіванкою.

Експерти радіють, але водночас і критикують обидві команди. Бо є за що.

Шахтар: "Соломон – ні про що..."

Леон Вургафт, оглядач із Хайфи, обурений скасованим голом ізраїльтян на початку другого тайму. Із ним солідарний Сергій Тищенко, автор Футбол 24 і Gazeta.ua: "Маккабі не заслуговував на поразку".

Перепала "гірникам" порція критики і від скаута Алекса Великих.

Коментатор ТК Футбол Кирило Круторогов радіє не тільки близькій футбольній весні.

В Ізраїлі цей мем Брутального футболу може не сподобатися.

Динамо: "З валідолом і корвалолом"

Перший тайм на стадіоні Ян Брейдель оригінально охарактеризував Ігор Кондратюк, продюсер, телеведучий і шанувальник футболу.

Алекс Великих констатував провал Віктора Циганкова за підсумками першої 45-хвилинки.

Команда Луческу до перерви...

...і після перерви.

Докорінні метаморфози у грі киян відбулися після заміни Шепелєва на Шапаренка. Це одразу ж занотував "бомбардир" Роман Бебех.

Злим генієм для Брюгге вкотре (!) став Буяльський. Сергій Тищенко навіть жартома припускає, що хавбеком Динамо лякатимуть бельгійських малюків.

Алекс Великих також відзначає колосальний досвід Містера, без якого ця перемога була б, мабуть, недосяжною.

Леон Вургафт – традиційно прискіпливий.

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло вже прикинув список ймовірних суперників киян в 1/8 і назвав найбільш бажаний для себе варіант.

"Україна крокує Європою"

Євген Левченко, екс-хавбек збірної України, а зараз – телеексперт, радіє за обидва наші клуби.

Коментатор MEGOGO Вадим Скічко відпрацював ці поєдинки у прямому ефірі.

Перевівши дух, Вадим підігнав цікавий факт.

Наперед забігати не будемо. Але після 1/16 фіналу наші флагмани виглядають в очах Європи приблизно отак.

Сторінка автора у Facebook

Ліга Європи: визначились всі учасники 1/8 фіналу – Динамо може зіграти з Шахтарем