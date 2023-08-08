Заря определилась с будущим Русина – ранее форварда хотели клубы из Англии
Журналист Игорь Цыганык рассказал о возможном трансфере украинского нападающего Зари Назария Русина.
"Русин в это межсезонье интересовал многие клубы не только в Украине, но и в Европе.
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Был к нему интерес и со стороны некоторых команд английского Чемпионшипа, однако не предметный. Конкретного предложения не было.
Заря готова продать этого форварда, если поступит нужное предложение", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".
К слову, ранее СМИ сообщали об интересе к нападающему сборной Украины со стороны Сандерленда. Представитель второго по силе дивизиона чемпионата Англии якобы предлагал за Назария 2 млн евро плюс бонусы.
Напомним, Русин перешел в Зарю летом 2022 года из Динамо за 250 тысяч евро. В прошлом сезоне в 30 матчах забил 13 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.