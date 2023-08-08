"Русин в это межсезонье интересовал многие клубы не только в Украине, но и в Европе.

Русин близок к переходу в Чемпионшип – шестикратный чемпион Англии сделал предложение Заре

Был к нему интерес и со стороны некоторых команд английского Чемпионшипа, однако не предметный. Конкретного предложения не было.

Заря готова продать этого форварда, если поступит нужное предложение", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

К слову, ранее СМИ сообщали об интересе к нападающему сборной Украины со стороны Сандерленда. Представитель второго по силе дивизиона чемпионата Англии якобы предлагал за Назария 2 млн евро плюс бонусы.

Напомним, Русин перешел в Зарю летом 2022 года из Динамо за 250 тысяч евро. В прошлом сезоне в 30 матчах забил 13 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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