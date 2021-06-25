Як відомо, Зоря готова попрощатися з одним зі своїх лідерів – Владиславом Кочергіним – вже цього літа. Контракт з 25-річним півзахисником завершується 30 червня 2022 року і луганці хотіли б виручити за гравця чималу компенсацію.

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На українця претендують італійська Венеція і грецький ПАОК, який вже заявив про готовність виплатити за Кочергіна клаусулу у розмірі 1,5 млн євро (така сума нібито встановлена виключно для зарубіжних колективів).

Однак, за повідомленням Zaryalg.com, Зоря хоче отримати за Владислава мінімум 2 мільйони євро. Додаткові півмільйона можуть стати серйозною перешкодою для переходу гравця.

Нагадаємо, минулого сезону Кочергін провів у складі "мужиків" 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

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