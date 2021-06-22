Владислав Кочергин, один из лидеров нынешней Зари, получил очередной вариант продолжения карьеры за рубежом. Игроком интересуется балканский коллектив.

25-летний хавбек Зари оказался на радарах греческого ПАОКа, сообщает zoryafc.com со ссылкой на журналиста Димитри Канелли.

Кочергин прокомментировал слухи о своем потенциальном трансфере в клуб Серии А

Отмечается, что "двуглавые орлы Севера" готовы выплатить клаусулу в размере 1,5 млн евро. Такая сумма установлена ​​исключительно для зарубежных коллективов. Венеция, которая тоже является претендентом на Кочергина, пока не уверена в целесообразности трансфера.

К слову, контракт украинца с луганским клубом действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне Владислав Кочергин провел 33 поединка в составе Зари, записав в свой актив 9 голов и 4 ассиста.

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