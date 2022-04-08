По словам Каменюки, функционирование Зари пока приостановлено, но сообщения о прекращении существования преждевременны.

"Генеральный директор нам сказал, что сейчас главная задача – остаться в живых, сохранить свои семьи в безопасности, а клуб будет существовать, когда все прекратится.

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Созваниваюсь с друзьями и коллегами, игроками молодежки и первой команды. Поддерживаем связь, знаем, кто где находится. Многие ребята помогают армии – кто финансово, кто в терробороне. О футболе разговаривать даже не хочется.

Когда все завершится, тогда, думаю, мы отстроим города, стадионы, и можно будет о чем-нибудь говорить. Думаю, на стадион придет много людей, потому что для них это будет настоящая отдушина", – рассказал Каменюка в эфире Футбол News.

Кстати, в настоящее время легенда Зари (в активе Никиты более 300 матчей за луганскую команду) находится в Германии. Он уехал из Украины на законных основаниях, поскольку является многодетным отцом.

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