Усі гравці пішли у безстрокову відпустку, а керівництво не роз’яснило колективу ситуацію, що склалася, і подальші перспективи існування Зорі, стверджує Sport Arena.

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Клуб не виходить на контакт із футболістами, а після 24 лютого фонд заробітної плати заморозили. Наразі незрозуміло, якими є шанси Зорі на участь у новому сезоні, адже немає ясності щодо складу команди й головного тренера (контракт Віктора Скрипника завершується через місяць).

Зауважимо, чимало футболістів луганського клубу під час повномасштабної війни підтримують форму індивідуально або в інших колективах. Зоря за підсумками сезону 2021/22 виборола право стартувати у Лізі конференцій.

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