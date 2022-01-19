Заря должна получить 20 тысяч евро за переход Бонавентуре из Брюгге в Уотфорд, сообщает ТаТоТаке.

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Трансфер обошелся в 4 млн евро, поэтому луганчане получат часть от этой суммы как платеж солидарности. Это связано с тем, что Бонавентуре провел 1 год в составе луганцев в возрасте от 12 до 23 лет. Деньги должны поступить в течение следующих полугода после трансфера.

Добавим, что нигериец стал сенсацией АПЛ и главной ударной силой Уотфорда – 8 голов и 5 ассистов в 18 матчах первенства.

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