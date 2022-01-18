В межсезонье Заря вынуждена будет искать нового тренера. Виктор Скрипник покинет свой пост после трех лет работы в клубе. У наставника есть несколько новых предложений из Европы, поэтому, вероятнее всего, он снова поедет в другой чемпионат, утверждает Meta Ratings.

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Ранее 52-летний специалист претендовал на работу в сборной Украины и Ференцвароше, но должности главных тренеров в этих командах уже заняты.

Скрипник возглавил Зарю в 2019 году, а прежде работал в Вердере и Риге, с которой стал чемпионом Латвии. Под его руководством луганчане дважды стали бронзовым призером УПЛ и играли в групповом турнире Лиги конференций 2021/22. В сезоне 2021/22 Заря занимает 4 место в УПЛ.

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